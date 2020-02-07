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    حريق ناشب في كومة قش ينتقل إلى بيوت بقرية قارخون في قوبا

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٣٩]

    قوبا، 7 فبراير، أذرتاج

    حريق نشب في كومة قش انتقل إلى بيوت مجاورة بقرية قارخون في محافظة قوبا شمال البلاد.

    قال سكان القرية لمراسل أذرتاج إن بيتا يجرفه الحريق حاليا وفي 4 بيوت ملتصقة متعرضة للحريق حيث يلاحظ منها دخان.

    وتم إبلاغ الطوارئ بشأن الحادث سكان القرية سخروا كل ما في وسعهم من اجل إخماد الحريق.

    والقرية واقعة على بعد 75 كم عن مركز المحافظة في منطقة ذات التضاريس الصعبة.

    وطلبت جهات معنية من الطوارئ بجلب مروحية الإطفاء إلى العملية.

    AZERTAG.AZ :حريق ناشب في كومة قش ينتقل إلى بيوت بقرية قارخون في قوبا
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    حريق ناشب في كومة قش ينتقل إلى بيوت بقرية قارخون في قوبا