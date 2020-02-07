﻿سومغايت الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان بهدف قاتل

سومغايت، 7 فبراير، أذرتاج

حقق سومغايت الرديف فوزا على قراداغ لوكباتان ضيفه في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 79 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا الإستاد الاحتياطي في سومغايت قادها الحكم الله وردييف أمام 50 مشجعا.

وجاء الهدف القاتل من طرف جبرائيلوف د90+2.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من سومغايت الرديف ومثلهم من قراداغ لوكباتان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء الثانية د66.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة ارتفع سومغايت الرديف إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة فيما ظل قراداغ لوكباتان بالمركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.