كشله الرديف يخسر أمام نفطجي الرديف ضيفه

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

خسر كشله الرديف أمام نفطجي الرديف ضيفه بهدف دون في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 80 المنظمة على ملعب أرينا أرينا في باكو قادها الحكم أحمدوف أمام 50 مشجعا.

وسجل الهدف الوحدي محمدلي د78 لضيف نفطجي الضييف ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده.

وعاقب الحكم لاعبين من كشله و5 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة وطرد لاعبا من نفطجي بالبطاقة الصفراء الثانية د90+5.

وأضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز صعد نفطجي الرديف إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة فيما تجمد رصيد كشلة الرديف عند 18 نقطة بالمركز الثامن.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.