رياح قوية وعاصفة ثلجية وضباب كثيف تغلق الطريق البري العسكري الوحيد بين جورجيا وروسيا
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
تبيليسي، 7 فبراير، أذرتاج
رياح قوية وعاصفة ثلجية وضباب كثيف تغلق الطريق البري الوحيد بين جورجيا وروسيا ابتداء من 7 فبراير اليوم امام جميع أنواع المراكب النقلية.
أفادت أذرتاج عن وزارة التنمية الإقليمية والبنية التحتية الجورجية أن الطريق الواصل من جورجيا إلى روسيا عبر متسخيتا وستيبانتسميندا ولارس المعروف بالطريق العسكري الجورجي اغلق بسبب ظروف الطقس السيئة وتجمد قسم الطريق عند منطقة قوداؤري وكوبي وفرض الحظر على حركة المرور على الطريق لسلامة المواطنين والسواق الامر الذي أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المراكب النقلية على الطريق.
خطائي عزيزوف مراسل أذرتاج
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