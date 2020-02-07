كبز كنجة يعود من باكو بفوز ثمين

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

حقق كبز كنجة فوزا ثمينا ليعود من باكو بثلاث نقاط أخرى أمام الجيش الرياضي مضيفه في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 81 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي في باكو قادها الحكم حاجييف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدف النادي الكنجوي الوحيد من طرف قربتوف د48.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من الجيش الرياضي ولاعبين من كبز بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وطرد لاعبا من كبز بالبطاقة الصفراء الثانية د90+2.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى ومثلها إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع كبز إلى المركز السادس برصيد 21 نقطة فيما ظل الجيش الرياضي عند المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.