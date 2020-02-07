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    صباح الرديف يتغلب على زاقاتالا في الفترة الثانية

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    تغلب صباح الرديف على زاقاتالا ضيفه بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 82 المنظمة على الإستاد الاحتياطي بملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم أومودلو أمام 100 مشجع.

    وفتح الحساب تيموروف د43 من ركلة الجزاء لصالح زاقاتالا الضيف غير أن صاحب الأرض عاد إلى المباراة الفترة الثانية ليحقق الفوز بثلاثة جاءت عن طريق كريم زاده د64 وسلطانوف د79 ود85.

    وعاقب الحكم لاعبَين من صباح الرديف و3 لاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية د48.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و5 دقائق إلى الفترة الثانية.

    بهذا الفوز تمكن صباح الرديف من ملاحقة زاقاتالا لا بل يتقدم عليه ثانيا رغم مشاركتهما نفس النقاط من الرصيد عند 25 نقطة فيما يبتعه زاقاتالا ثالثا.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.

    AZERTAG.AZ :صباح الرديف يتغلب على زاقاتالا في الفترة الثانية
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