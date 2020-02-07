صحفيون باكستانيون: نستفيد دائما من أخبار أذرتاج استفادة واسعة

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

زار ممثلون عن مجموعة من مؤسسات الإعلام الباكستانية أذرتاج.

وتناول الطرفان في لقاء مع رئيس مجلس إدارة أذرتاج أصلان أصلانوف علاقات الصداقة الوثيقة والشراكة القائمة بين أذربيجان وباكستان مع التأكيد خاصة على دور الصحافة في مزيد من تقريب شعبي البلدين. قيل إن هذه العلاقات التي وضع أساسها من جانب الزعيم العام الشعبي حيدر علييف تواصل من قبل الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا وتزيد غنى.

وأحيط الضيوف علما بأن أذرتاج تتبادل الأخبار والمعلومات نظاميا مع وكالات أبب وببي ودند الباكستانية وغيرها وتتبادل معها الدعم والتأييد لدى المنظمات الدولية. وانتخبت وكالة ببي الباكستانية عضوا للجنة الفنية لدى منظمة وكالات أنباء بلدان آسيا والمحيط الهادي أوانا بمبادرة أذرتاج نائب رئيس المنظمة. وقال أصلانوف إن أذرتاج لها علاقات وثيقة مع صحافة باكستان وتخطط الوكالة فتح مكتب لها في باكستان في المستقبل ليؤثر إيجابيا على مزيد من تعزيز العلاقات في مجال المعلومات والأخبار.

وتحفز علاقات الصداقة الوثيقة القائمة بين البلدين توسيع التعاون بين مؤسسات الإعلام أيضا. وتحدث عن ذلك رئيس تحرير مجلة باكستان اين زي وولد تازين اختر مفيدا انهم تعرفوا عن كثب إلى فعاليات أذرتاج وابلغ اننا صحفيين باكستانيين نستفيد استفادة واسعة من أخبار أذرتاج لان الوكالة تبث أخبارا أكثر ثقة وصحة خلال الفترة الحالية التي تشهد تدفقا من المعلومات الكثيرة.

وحضر اللقاء ممثلون عن مؤسسات ووكالات الإعلام الباكستانية İslamabad Post وNational Herald Tribune وDaily Azkaar وPakistan Observer وMorning Mail و24 News وHUM News وBOL News Network وExpress وPakistan in the World وCentreline وبترا.