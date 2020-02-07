جورجيا ترفع الوزن المطلوب لتصدير الابقار الحية

تبيليسي، 7 فبراير (أذرتاج).

رفعت وكالة الغذاء الوطنية الجورجية الوزن المطلوب لتصدير الابقار الحية من 140 كلغ الى 200 كلغ، حسبما أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الغذاء الوطنية الجورجية.

يقال ان القواعد المطبقة الجديدة ستساهم في تطوير مجال تربية المواشي والابقار وزيادة الإنتاجية وفتح فرص عمل جديدة في مجال الإنتاج.

يشار الى ان أذربيجان احدى البلدان الرئيسية المستوردة للأبقار الحية من جورجيا.

خطائي عزيزوف

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تبيليسي