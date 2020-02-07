دائرة العمل الأذربيجانية تناشد رؤساء المؤسسات والشركات بسبب الرياح الشديدة المحتملة
AzerTAg.az
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
باكو، 7 فبراير (أذرتاج).
ناشدت دائرة العمل الأذربيجانية رؤساء المؤسسات والشركات لاتخاذ تدابير لازمة لسلامة العمال العاملين في الهواء الطلق، منوهة الى الرياح الشديدة المحتملة خلال فترة من 7 الى 11 فبراير.
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