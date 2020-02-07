إحضار حافلات حديثة كبيرة الحجم إلى شاماخي

شاماخي، 7 فبراير، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

أحضرت الحافلات الجديدة الكبيرة الحجم والتركية الصنع التي تلبي المعايير الحديثة إلى شاماخي في إطار تنفيذ مرسوم الرئيس إلهام علييف المؤرخ في 28 نوفمبر 2019 "بشأن تعزيز الصيانة الفنية للبنية التحتية للخدمات في منطقة شاماخي".

تفيد أذرتاج أن الحافلات خصصت لنقل الركاب داخل المدن وفيها 27 مقعدا وتحمل 64 راكبا. ستعمل الحافلات على 9 اتجاهات في جميع أنحاء المدينة من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 19:00 مساءً.

ومن المخطط أيضا شراء الأليات والمعدات الفنية لنقل النفايات المعيشية وتنظيف الطرق وخدمات الاسعاف.

من الجدير بالذكر أنه على أساس المرسوم الذي وقعه الرئيس إلهام علييف خصصت السلطة التنفيذية لمقاطعة شاماخي 7 ملايين مانات لشراء الأليات والمعدات لنقل النفايات المعيشية واستعمالها وتنظيف الطرق وتحسين جودة خدمات وسائل النقل العام وتحسين تقديم خدمات الاسعاف.