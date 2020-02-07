  • الرئيسية
    • / رياضة

    رياضة


    صبائل الرديف يتعادل مع توران طاووس

    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٢]

    باكو، 7 فبراير، أذرتاج

    تعادل صبائل الرديف مع توران طاووس مضيفه دون تسجيل هدف في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 84 المنظمة على ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي في شمكير قادها الحكم حسنوف أمام 100 مشجع.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

    وبهذا التعادل ما برح صبائل الرديف يتزعم ترتيب الأندية برصيد 28 نقطة فيما تراجع توران طاووس إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.

    AZERTAG.AZ :صبائل الرديف يتعادل مع توران طاووس
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    صباح الرديف يتغلب على زاقاتالا في الفترة الثانية
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
    كبز كنجة يعود من باكو بفوز ثمين
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
    كشله الرديف يخسر أمام نفطجي الرديف ضيفه
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٢]
    ﻿سومغايت الرديف يفوز على قراداغ لوكباتان بهدف قاتل
    صبائل الرديف يتعادل مع توران طاووس