صبائل الرديف يتعادل مع توران طاووس

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

تعادل صبائل الرديف مع توران طاووس مضيفه دون تسجيل هدف في الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 84 المنظمة على ملعب مجمع شمكير الأولمبي الرياضي في شمكير قادها الحكم حسنوف أمام 100 مشجع.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من صاحب الأرض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى و3 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل ما برح صبائل الرديف يتزعم ترتيب الأندية برصيد 28 نقطة فيما تراجع توران طاووس إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين قربانلي لاعب قراباغ أغدام الرديف برصيد 13 هدفا.