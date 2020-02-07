عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي أذربيجان وكوريا الجنوبية

باكو، 7 فبراير، أذرتاج

انعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي جمهورية أذربيجان وجمهورية كوريا في باكو.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة أن الرئيس المشارك للجنة ونائب وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة إلمير ولي زاده رأس الوفد الأذربيجاني ورأس الوفد الكوري نائب وزير التجارة والصناعة والطاقة لجمهورية كوريا بارك كيون.

نوقشت في الاجتماع الإمكانيات الكبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية والنقل والطاقة والعلوم والثقافة وغيرها. أشيد بتعاون البلدين بنشاط في إطار العدد من المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة. تبادل الجانبان وجهات النظر حول مؤشرات الاقتصاد الكلي لأذربيجان وكوريا، وكذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين وأكدا على الإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات الاقتصادية الحالية.

أشاد الاجتماع بجهود أذربيجان لتنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها على صادرات النفط. أعلن الجانب الأذربيجاني أن معظم الاستثمارات من كوريا في الفترة 1995 - 2019 تم توظيفها في القطاع غير النفطي. أشير إلى أن 74 شركة كورية مسجلة في أذربيجان في مجالات الصناعة والبناء والتجارة والخدمات والنقل وهناك إمكانات كبيرة للاستثمار في مجالات أخرى.

أشير إلى أن جمهورية كوريا بلد يحظى بأولوية بالنسبة لأذربيجان فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. ينمو التعاون بين البلدين خاصة في مجالات مثل البنية التحتية والطاقة والبناء والنقل وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والطاقة البديلة. أكد الجانب الأذربيجاني على أن كوريا شريك موثوق به وأن توسيع العلاقات الاقتصادية هدف مشترك لكلا البلدين. كما أشيد بارتياح إلى مشاركة الشركات الكورية في المشروعات الكبيرة التي تمولها دولة أذربيجان.

قدم الاقتراح لتنظيم منتديات رجال الأعمال من البلدين، بالإضافة إلى توفير دعم متبادل في العثور على شركاء الأعمال لتبادل المعلومات حول المعارض والمؤتمرات ومنتديات الأعمال وغيرها من الأحداث التي تقام في كلا البلدين.

دعا الجانب الأذربيجاني الجامعات وشركات التكنولوجيا الكورية للمشاركة في مركز النقل التكنولوجي الذي أنشأته وكالة الابتكار لوزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة.

في اجتماع اللجنة المشتركة، تم التأكيد أيضاً على أهمية تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة الجهود من أجل التسويق المشترك للمنتجات المخصصة للتصدير لكلا البلدين في أسواق الدول الأخرى.

من الجدير بالذكر أن أذربيجان هي الشريك التجاري الرئيسي لكوريا في منطقة جنوب القوقاز.

وعقب المناقشات، وقعت حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية كوريا على محضر الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي.