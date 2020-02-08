أذربيجان تقدر تقديراً عالياً موقف الناتو من سيادة بلادنا

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

التقى النائب الأول لوزير الدفاع لجمهورية أذربيجان ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق الأول نجم الدين صديقوف الوفد برئاسة القائد العام للقوات المتحالفة لحلف الناتو في أوروبا تيد ولترز.

تفيد أذتاج نقلاً عن المكتب الصحفى لوزارة الدفاع أن الفريق الأول نجم الدين صديقوف استذكر اجتماع يوليو الماضى فى باكو وألفت الاهتمام إلى تنمية علاقات التعاون المتواصلة بين بلادنا وحلف الناتو منذ 26 سنة وإلى أنشطة الجيش الأذربيجاني في إطار البرامج المتعددة ومساهمة أفراد جيشنا في بعثة "الدعم الحازم" في أفغانستان. قال رئيس هيئة الأركان العامة أن الهدف الرئيسي للتعاون بين أذربيجان وحلف شمال الأطلسي في مختلف المجالات هو القضاء على عدم الاستقرار والصراعات والتهديدات في إنشاء النظام الأمني الموحد في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي وفي كل العالم.

وبالإشارة إلى الوضع العسكري-السياسي في المنطقة، ذكّر الفريق الأول نجم الدين صديقوف بأن 20% من الأراضي الأذربيجانية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي تحتلها أرمينيا وأن عملية المفاوضات لم تكن فعالة حتى الآن. تم التأكيد على أن حل هذه المشكلة هو إجبار أرمينيا على الوفاء بمتطلبات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي.

أعرب رئيس هيئة الأركان العامة عن تقديره البالغ لموقف الناتو بشأن السلامة الإقليمية لبلادنا وسيادته وأعرب عن ثقته في أن جهود الحلف في هذا الاتجاه ستستمر.

وقال الجنرال تيد وولترز إن أذربيجان شريك موثوق به للتحالف وقدر تقديراً عالياً مشاركة بلدنا في مكافحة الإرهاب وإسهامه المهم في نقل البضائع لعمليات حفظ السلام والمهارة التي أبداها الجنود في العمليات في أفغانستان.

وقال الجنرال تيد فولترز إن الناتو يدعم الحل السلمي للنزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية.

أعرب الضيف عن امتنانه لقيادة أذربيجان للاجتماع وكرم الضيافة الذي أبدته، فضلاً عن الظروف الموفرة للاجتماع المتتالي مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية في باكو.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.