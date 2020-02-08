  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    يوم الصمت في أذربيجان عشية يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٨]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    انتهت فترة الحملات الانتخابية للمسجلين ترشيحهم إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان الساعة 8.00 صباح اليوم.

    أفادت أذرتاج أن المواد الـ3ر72 والـ2ر1ر74 والـ4ر1ر74 والـ2ر75 من القانون في الانتخابات تنص على وقف الحملات الانتخابية المنظمة من جانب المرشحين المسجلين والأحزاب السياسية التي سجل مرشح لها والكتل الحزبية والممثلين المفوضين قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

    AZERTAG.AZ :يوم الصمت في أذربيجان عشية يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥‎١]
    وزارة الخارجية: أذربيجان تؤيد التسوية السلمية لقضية جامو وكشمير
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎١]
    صحفيون باكستانيون: نستفيد دائما من أخبار أذرتاج استفادة واسعة
    ٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]
    بعثة الجمعية البرلمانية التركية تراقب على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان
    ٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٣٢]
    وفود من الاردن وعدة دول لمراقبة الانتخابات الأذربيجانية
    يوم الصمت في أذربيجان عشية يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة