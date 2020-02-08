باكو، 8 فبراير، أذرتاج انتهت فترة الحملات الانتخابية للمسجلين ترشيحهم إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان الساعة 8.00 صباح اليوم. أفادت أذرتاج أن المواد الـ3ر72 والـ2ر1ر74 والـ4ر1ر74 والـ2ر75 من القانون في الانتخابات تنص على وقف الحملات الانتخابية المنظمة من جانب المرشحين المسجلين والأحزاب السياسية التي سجل مرشح لها والكتل الحزبية والممثلين المفوضين قبل 24 ساعة من بدء عملية الاقتراع.

AZERTAG.AZ : يوم الصمت في أذربيجان عشية يوم الاقتراع للانتخابات البرلمانية المبكرة

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