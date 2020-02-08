وزارة الخارجية: أذربيجان تؤيد التسوية السلمية لقضية جامو وكشمير

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

أذربيجان تؤيد الحل السلمي لقضية جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والرخاء في المنطقة.

تفيد أذرتاج أن جاء ذلك في البيان الصادر عن رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية ليلى عبد اللايهيفا التي أبدت موقف أذربيجان في قضية جامو وكشمير في معرض تعليقها على يوم 5 فبراير- يوم التضامن مع كشمير في باكستان.

قالت ليلى عبد اللايهيفا: "إن أذربيجان، استرشادا بالتعهدات التي قطعت عليها بصفتها العضو المسئول في الأمم المتحدة، تؤيد مبادئ وقواعد القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة في حل النزاعات وضمان الأمن والسلام الدوليين وتنطلق من هذا الموقف.

هذا هو الموقف الحازم والثابت لأذربيجان. ونحن نعمل مع المجتمع الدولي وندعم حل النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية على أساس قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، وبهذا الخصوص، ندعم الجهود الرامية إلى التسوية السلمية لقضية جامو وكشمير على أساس القرارات المعنية لمجلس الأمن للأمم المتحدة، بما يضمن السلام والأمن والازدهار في المنطقة.

من الجدير بالذكر أنه في الاجتماع مع رئيس وزراء باكستان عمران خان في 21 يناير 2020 في دافوس، أكد الرئيس إلهام علييف أن بلادنا تدعم باكستان دائماً في قضية كشمير ".