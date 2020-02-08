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    أسعار النفط بالمصافق العالمية

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٣]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    هبطت أسعار النفط بالمصافق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن برميل البترول من نوع "برنت" يعرض بقيمة 47ب54 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد هبوط مسجل قدر 46ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 32ر50 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد هبوط سعره قدر 63ر0 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط بالمصافق العالمية
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