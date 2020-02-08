صباح يتغلب على غابالا

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

تغلب صباح على ضيفه غابالا 3-2 في الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 61 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم حمزة زاده أمام 400 مشجع.

وسجل اهداف صاحب الأرض ماركو د19 وماريو د22 وشاه وردييف د64 مرماه فيما رد عليها اسكندروف د5 ورايسل د90+2 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبَين من صباح و3 لاعبين من غابالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم.

وأضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و7 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبعد هذه النتيجة ارتفع صباح إلى المركز السادس برصيد 16 نقطة فيما تجمد رصيد غابالا عند 13 نقطة بالمركز الثامن.