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    تراجع سعر برميل أذري لايت

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٦]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    تراجع سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 62ر60 دولارا بعد هبوط مسجل قدر 04ر0 دولار.

    يذكر أن سعر برميل النفط "أذري لايت" هبط إلى الحد الأدنى بقيمة 15ر19 دولارا في شهر ديسمبر عام 2001م فيما سجل رقما قياسيا بلغ 66ر149 دولار في يوليو عام 2008م.

    AZERTAG.AZ :تراجع سعر برميل أذري لايت
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