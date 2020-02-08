ارتفاع أسعار منتجات الغذاء والمشروبات والتبغ في باكو

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات في مدينة باكو خلال ديسمبر عام 2019م بنسبة 4ر0 في المائة قياسا إلى شهر نوفمبر السابق وبنسبة 8ر2 في المائة خلال فترة يناير – ديسمبر بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

أفادت أذرتاج عن بيان هيئة إحصاءات باكو أن أسعار منتجات الغذاء والمشروبات والتبغ ارتفعت خلال ديسمبر بنسبة 7ر0 في المائة قياسا إلى نوفمبر السابق وبنسبة 3 في المائة خلال فترة يناير – ديسمبر مقارنة بالفترة عينها من العام السابق.

كما ارتفعت أسعار المنتجات غير الغذائية في ديسمبر بنسبة 2ر0 في المائة قياسا إلى نوفمبر السابق وبنسبة 6ر1 في المائة خلال يناير – ديسمبر عام 2019م مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق فيما ازدادت أسعار الخدمات المدفوعات المقدمة للأهالي خلال الشهر بنسبة 1ر0 في المائة وبنسبة 4ر3 في المائة خلال يناير – ديسمبر 2019م قياسا إلى الفترة عينها من العام السابق.