رئيس لجنة الانتخابات: الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم لدى 5573 مركز اقتراع
AzerTAg.az
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
باكو، 8 فبراير، أذرتاج
قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الانتخابات البرلمانية المبكرة في 9 فبراير شباط تنظم لدى 5573 مركز اقتراع تابعة لـ125 دائرة انتخابية.
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