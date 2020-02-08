باكو، 8 فبراير، أذرتاج قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن الانتخابات البرلمانية المبكرة في 9 فبراير شباط تنظم لدى 5573 مركز اقتراع تابعة لـ125 دائرة انتخابية.

AZERTAG.AZ : رئيس لجنة الانتخابات: الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم لدى 5573 مركز اقتراع

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