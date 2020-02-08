باكو، 8 فبراير، أذرتاج قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن 1314 مرشح يتنافسون في الانتخابات البرلمانية المبكرة في 9 فبراير شباط غدا.

AZERTAG.AZ : 1314 مرشح يتنافسون في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان غدا

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