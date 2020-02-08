  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    لجنة الانتخابات تعتمد على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن اللجنة اعتمدت على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة.

    وأوضح بناهوف أن المراقبين الدوليين المعتمدين من 59 منظمة دولية و58 بلدا.

    AZERTAG.AZ :لجنة الانتخابات تعتمد على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
    لجنة الانتخابات: 79 % من المرشحين هم الذكور و21 % هن الإناث
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٧]
    رئيس لجنة الانتخابات يكشف عن عدد الناخبين في أذربيجان
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]
    1314 مرشح يتنافسون في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان غدا
    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
    رئيس لجنة الانتخابات: الانتخابات البرلمانية المبكرة تنظم لدى 5573 مركز اقتراع
    لجنة الانتخابات تعتمد على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان