باكو، 8 فبراير، أذرتاج قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن اللجنة اعتمدت على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة. وأوضح بناهوف أن المراقبين الدوليين المعتمدين من 59 منظمة دولية و58 بلدا.

AZERTAG.AZ : لجنة الانتخابات تعتمد على 883 مراقب دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

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