باكو، 8 فبراير، أذرتاج قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن عدد الناخبين الفاعلين في أذربيجان يبلغ حاليا 5 ملايين و329 ألف و460 ناخب لهم الحق في المشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة المنظمة في 9 فبراير شباط غدا في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : رئيس لجنة الانتخابات يكشف عن عدد الناخبين في أذربيجان

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