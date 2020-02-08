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    سياسة


    رئيس لجنة الانتخابات يكشف عن عدد الناخبين في أذربيجان

    ٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٧]

    باكو، 8 فبراير، أذرتاج

    قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن عدد الناخبين الفاعلين في أذربيجان يبلغ حاليا 5 ملايين و329 ألف و460 ناخب لهم الحق في المشاركة في عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة المنظمة في 9 فبراير شباط غدا في أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :رئيس لجنة الانتخابات يكشف عن عدد الناخبين في أذربيجان
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