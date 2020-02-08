لجنة الانتخابات: 79 % من المرشحين هم الذكور و21 % هن الإناث

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

قال رئيس لجنة الانتخابات المركزية مظاهر بناهوف إن 246 مرشح تم ترشيحهم من قبل الأحزاب السياسية إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة مفيدا أن 305 مرشح عموما من منتسبي الأحزاب السياسية.

أفادت أذرتاج عن بناهوف في مؤتمر صحفي عقده اليوم إن ترشيح 1057 مرشح قدم من جانب مبادرتهم الشخصية و11 مرشحا من جانب مجموعات المبادرة.

وزاد أن 79 في المائة من المرشحين المسجلين هم الذكور و21 في المائة من الإناث.