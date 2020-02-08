كشله يخسر أمام صبائل ضيفه بهدف يتيم

باكو، 8 فبراير، أذرتاج

خسر كشله امام ضيفه صبائل بهدف يتيم في الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 62 المنظمة على ملعب أسك أرينا في باكو قادها الحكم أقايف أمام 650 مشجع.

وسجل الهدف الوحدي هندريك د51 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبَين من كشله ولاعبا من صبائل بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع إلى الفترة الأولى فيما أضاف 5 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبعد هذه النتيجة ظل الناديان في مركزيهما كشلة ثانيا برصيد 26 نقطة وصبائل سابعا برصيد 15 نقطة.