باكو، 9 فبراير (أذرتاج) تستمر عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في جمهورية أذربيجان. افادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وافراد أسرتهما جاؤوا الى مركز الاقتراع رقم 6 وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. يذكر ان عدد الناخبين في مركز الاقتراع رقم 6 لدائرة سبائل الانتخابية رقم 29 يبلغ 574 ناخب. ويتنافس فيه 20 مرشحا.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يدلي بصوته في مركز الاقتراع رقم 6

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