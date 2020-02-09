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    الرئيس الأذربيجاني يدلي بصوته في مركز الاقتراع رقم 6

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 9 فبراير (أذرتاج)

    تستمر عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في جمهورية أذربيجان.

    افادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وافراد أسرتهما جاؤوا الى مركز الاقتراع رقم 6 وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

    يذكر ان عدد الناخبين في مركز الاقتراع رقم 6 لدائرة سبائل الانتخابية رقم 29 يبلغ 574 ناخب. ويتنافس فيه 20 مرشحا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يدلي بصوته في مركز الاقتراع رقم 6
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