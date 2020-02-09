الرئيس الأذربيجاني يدلي بصوته في مركز الاقتراع رقم 6
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٢٥]
باكو، 9 فبراير (أذرتاج)
تستمر عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية في جمهورية أذربيجان.
افادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وافراد أسرتهما جاؤوا الى مركز الاقتراع رقم 6 وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.
يذكر ان عدد الناخبين في مركز الاقتراع رقم 6 لدائرة سبائل الانتخابية رقم 29 يبلغ 574 ناخب. ويتنافس فيه 20 مرشحا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٥]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٤]
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٨]
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [٠٨:٠٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٢]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٣٦]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٣]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٣٨]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٤٠]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٥٩]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥٢]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٥٥]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٢]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٥١]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٤٤]
٠٣.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٤]
٢٩.٠١.٢٠٢٠ [١٧:٤٧]
٢٨.٠١.٢٠٢٠ [١٦:٣٨]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٣]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٤]
٠٥.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٣]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٥]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٥٣]
٠٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك