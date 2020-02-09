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    سياسة


    مراقب الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي: عملية التصويت بمراكز الاقتراع تنظم وفقا للتشريع

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 9 فبراير، أذرتاج

    قال قرآس قوستاف مارسيل إننا نراقب على الانتخابات لدى 1012 مركزا للاقتراع طول اليوم وقد زرنا 3 مراكز للاقتراع حتى الآن ولم نسجل من مخالفة قانونية لدى أي مركز.

    أفادت أذرتاج عن مارسيل المراقب اللكسمبورغي للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي قوله في تصريح له لصحفيين ان عملية الاقتراع لدى مراكز الاقتراع تنظم وفقا للتشريع.

    AZERTAG.AZ :مراقب الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي: عملية التصويت بمراكز الاقتراع تنظم وفقا للتشريع
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    مراقب الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي: عملية التصويت بمراكز الاقتراع تنظم وفقا للتشريع