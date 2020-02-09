مراقبا الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي: الانتخابات البرلمانية نظمت تنظيما جيدا

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

الانتخابات البرلمانية المبكرة نظمت تنظيما جيدا وتم تكوين كل ظرف ضروري من اجل ادلاء الناخبين بأصواتهم أحرارا.

أفادت أذرتاج عن مراقبة الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الاوروبي من هنغاريا ألكساندرا دوبولين التي تراقب سير عملية التصويت في محافظة قوبا قولها ان كل شيء منظم جيدا مفيدة ان هذا مركز الاقتراع الاول الذي نراقب فيه سير التصويت وعلينا ان نزور 10 مراكز للاقتراع ايضا.

كما اضاف فاليري شاقييف المراقب الاخر عن المنظمة المذكورة انهم لم يعثروا حتى الان على مخالفة قانونية.