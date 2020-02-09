مراقبا المكتب الاوروبي للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان: لم نكشف عن حالة سلبية في سير التصويت
AzerTAg.az
٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
بيلقان، 9 فبراير، أذرتاج
مراقبو مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا يقومون بمراقبة سير عملية التصويت لدى الدائرة الانتخابية رقم 81 بمحافظة بيلقان جنوب غربي البلاد.
أفادت أذرتاج عن هالوغ نورا مراقبة المكتب الاوروبي المذكور قولها إننا لم نكشف عن حالة سلبية في سير التصويت مفيدة ان كل شيء على ما يرام ولم نعثر على شيء سلبي وكل شيء منظم وفقا للتشريع.
كما اشار المراقب الاخر للمنظمة بافيل كوزناتس ان نشاط الناخبين في مستوى مألوف.
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