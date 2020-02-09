عمر العرموطي: لاحظت ان الانتخابات تسير بسلاسة ويسر وبطرق مبسطة

باكو، 9 فبراير (أذرتاج).

تسير الانتخابات النيابية على ما يرام وبالطريق صحيح في جو من الشفافية. يتابع عملية الاقتراع أكثر من ثمانمئة مراقب دولي من مختلف انحاء العالم، بما فيها الاردن وهناك عدد كثير من الصحفيين والاعلاميين من البلدان الاجنبية الذين جاؤوا للتغطية الاعلامية.

قال هذه الكلمات المؤرخ الاردني عمر العرموطي مؤلف كتاب "أزمة ناغورني كاراباخ والقانون الدولي" وكتاب عن العلاقات الاردنية الاذربيجانية باللغة العربية اللذين تم ترجمتهما الى الاذربيجانية في مقابلة حصرية مع مراسل وكالة أذرتاج.

وأضاف : "صباح اليوم قمنا بجولة في عدة مراكز انتخابية وسُررنا بالترتيبات التي وضعتها السلطات الاذربيجانية لنجاح الانتخابات. من هذه الترتيبات التدقيق على الاشخاص عن طريق بصمة الابهام الالكترونية والتدقيق على الهويات الشخصية. كما هناك مراكز الاقتراع تم تزويدها بكاميرات الويب. وهذا شيء جيد. المراقبون المستقلون موجودون داخل مراكز الاقتراع. لاحظت ان الانتخابات تسير بسلاسة ويسر وبطرق مبسطة. نجاح الانتخابات النيابية هو انجاز كبير للدولة والشعب الاذربيجاني."