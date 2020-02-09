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    سياسة


    رئيس المجلس النخجواني الاعلى يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة

    ٠٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]

    نخجوان، 9 فبراير، أذرتاج

    تنظم في 9 فبراير 2020م اليوم الانتخابات البرلمانية المبكرة الى المجلس الوطني الاذربيجاني والمجلس الاعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.

    أفادت أذرتاج ان الناخبين في جمهورية نخجوان الاذربيجانية يدلون بأصواتهم لدى 316 مركز اقتراع تابعة لـ7 دوائر انتخابية الى المجلس الوطني الاذربيجاني يتنافس فيها 25 مرشحا ولدى 45 دائرة انتخابية الى المجلس الاعلى النخجواني يتنافس فيها 140 مرشح.

    وأدلى رئيس المجلس الاعلى النخجواني واصف طالبوف مع أفراد اسرته بصوتهم لدى مركز الاقتراع رقم 415 المقام لدى المدرسة الثانوية الكاملة باسم حيدر علييف التابع للدائرة الانتخابية رقم 4 بمدينة نخجوان.

    ثم اهتم رئيس المجلس الاعلى بسير عملية الاقتراع.

    AZERTAG.AZ :رئيس المجلس النخجواني الاعلى يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة
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    رئيس المجلس النخجواني الاعلى يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة رئيس المجلس النخجواني الاعلى يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة