قراباغ يتعادل مع نفطجي

باكو، 9 فبراير، أذرتاج

عادل قراباغ مع نفطجي ضيفه دون تسجيل هدف في الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 63 المنظمة على ملعب الجمهورية باسم توفيق بهراموف في باكو قادها الحكم جباروف أمام 3200 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبَين من قراباغ ولاعبا من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وخرق قواعد اللعب نظاميا.

وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع إلى الفترة الأولى ومثلهما إلى الفترة الثانية.

وبهذا التعادل ما برح قراباغ يتزعم الترتيب برصيد 35 نقطة ويليه نفطجي ثانيا برصيد 27 نقطة متقدما على كشله الثالث بفارق نقطة.