سومغايت يتغلب على زيرة

سومغايت، 9 فبراير، أذرتاج

تغلب سومغايت على زيرة باكو ضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة السادسة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 64 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها الحكم محمدوف أمام 800 مشجع.

وسجل هدفي صاحب الارض جعفر قولييف د13 ونجفوف د66 ورمضانوف لصالح الضيف د35.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من سومغايت و7 لاعبين من زيره بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبيْن من زيرة الضيف بالبطاقة الصفراء الثانية والحمراء د37 ود68.

وأضاف الحكم 6 دقائق بدلة الضائع إلى الفترة الأولى و4 دقائق إلى الفترة الثانية.

وبهذا الفوز ارتفع سومغايت الى المركز الرابع برصيد 22 نقطة بينما تراجع زيره الى المركز الخامس برصيد 20 نقطة خلفه.