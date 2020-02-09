صحفي مصري: تجري العملية الانتخابية في جو من الحرية والشفافية التامة والديمقراطية

باكو، 9 فبراير (أذرتاج).

"زرت 4-5 مراكز اقتراع. تأكدت من حسن سير العملية الانتخابية التي تجري في جو من الحرية والشفافية التامة والديمقراطية وهناك اجراءات سليمة لضمان نجاح العملية الانتخابية.

قال هذا محمد سلامة الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة "الاخبار" السابق، رئيس تحرير عدة المواقع الاخبارية المصرية في حديثه مع مراسل أذرتاج.

وأضاف الصحفي المصري: "شاهدنا اثناء تواجدنا في مراكز الاقتراع ممثلين عن الاحزاب والمرشحين المستقلين والمنظمات الدولية. نهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة هذه العملية الديمقراطية. هذا نموذج وقدوة للديمقراطية للدول الاخرى. لم أشاهد اية انتهاكات وخروقات في عملية الاقتراع. تم تزويد مراكز الاقتراع بكل ما يلزمه من المعدات وكاميرات الويب. ووجدت في مركز الاقتراع صناديق صغيرة يأخذونها الى المرضى والعجائز وذوي الاحتياجات الخاصة لتصويتهم في بيوتهم. لاحظنا المستوى الكبير من مشاركة الشباب في الانتخابات. معظم المرشحين هم من الشباب. كذلك رأينا ان السيدات تشارك عن كثب في عمل مراكز الاقتراع واللجان الانتخابية."