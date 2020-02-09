باكو، 9 فبراير، أذرتاج اختتمت عملية الادلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية المبكرة الساعة 19.00 في 9 فبراير اليوم على نطاق البلد وعقب اغلاق ابواب مراكز الاقتراع شرع في فرز الاصوات. يذكر ان عملية الاقتراع نظمت لدى 5573 مركز اقتراع تابعة لـ125 دائرة انتخابية. وتنافس في الانتخابات 1314 مرشح.

AZERTAG.AZ : اختتام الادلاء بالصوت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان

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