بيان النيابة العامة بشأن وفاة محام لدى الدائرة الانتخابية في نفطشالا

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

على الفور اثر بلاغ أفاد وفاة المحامي ماهر حسينوف من مواليد 1959م للمرشح إلى الانتخابات البرلمانية المبكرة خاقاني عبد الله يف المتنافس في الدائرة الانتخابية رقم 61 بمحافظة نفطشالا وفاة مفاجئة وقعت على سلالم بيت يقيم فيه في حدود الساعة 23.00 من يوم 9 فبراير الحالي أقيم تفتيش وفحص مكان الحادث وجثمان المتوفى من قبل موظفي النيابة العامة وإدارة الشرطة المحتلة بحضور خبراء الطب الشرعي.

قالت النيابة العامة في بيان أن معاينة جثمان ماهر حسينوف لم تكشف عن أي أثر للضرب او إصابة أخرى.

كما اكتشف عقب التحقيق الابتدائي مع الحادث أن ماهرا حسينوف غادر عقب اختتام إجراءات انتخابية في حدود الساعة 22.00 إلى مدينة نفطشالا راكبا سيارة بقيادة عريف له من قرية أشاغي قرامانلي إلى أمام بيت يقيم فيه وتوفي ساقطا مفاجئا عندما كان يصعد على السلالم إلى منزله.

وكشفت الدراسات الإضافية بحق ماهر حسنوف عن انه كان يعاني من الامراض القلبية منذ الأمد الطويل وخضع لعمليات الدعامة في قلبه 3 مرات منذ عام 2016م.

ولم تتلق لجنة الانتخابات التابعة للدائرة الانتخابية التي كان ماهر حسينوف يراقب على سير عملية التصويت فيها والتي كانت تشمل على مركز الاقتراع رقم 28 الواقع في قرية أشاغي قرامانلي أية شكاية بشأن مخالفة قانونية ولا أي حال نزاع او انتهاك سائر القوانين.

ويجري التحقيق الشامل لكشف جميع ملابسات الحادث لدى فرع نفطشالا للنيابة العامة الجمهورية.