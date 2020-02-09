باكو، 10 فبراير، أذرتاج اتصل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان في التاسع من فبراير الحالي اتصالا هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. هنأ رجب طيب أردوغان رئيس الدولة بمناسبة فوز حزب يئني أذربيجان / أذربيجان الحديثة / الذي يرأسه الرئيس إلهام علييف في الانتخابات البرلمانية متمنيا نجاحا لفعاليات البرلمان الجديد. وأعرب الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة. وعبر رئيسا الدولتين عن يقينهما من استمرار تطور علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين أذربيجان وتركيا في جميع المجالات تطورا ناجحا وقررا مواصلة اتصالات جديدة قريبا.

AZERTAG.AZ : بيان مكتب الإعلام الرئاسي

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