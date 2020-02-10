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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٤٢]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم في حفل تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية ذات الطاقة 11/35/6 كيلو فولت بعد إعادة البناء الشامل التابعة لشركة أذر اينيرجي بحي بيراللاهي للعاصمة باكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية