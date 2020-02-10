باكو، 10 فبراير، أذرتاج شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم في حفل تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية ذات الطاقة 11/35/6 كيلو فولت بعد إعادة البناء الشامل التابعة لشركة أذر اينيرجي بحي بيراللاهي للعاصمة باكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية

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