الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية الفرعية
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٠:٤٢]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم في حفل تدشين محطة دوبندي الطاقة الكهربائية ذات الطاقة 11/35/6 كيلو فولت بعد إعادة البناء الشامل التابعة لشركة أذر اينيرجي بحي بيراللاهي للعاصمة باكو.
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