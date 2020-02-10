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    سماكة الثلج 50 سم مع 20 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]

    قوبا، 10 فبراير، أذرتاج

    سجلت الأرصاد الجوية 22 مئوية تحت الصفر في قرية قيريز و20 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق اعلى نقطة أذربيجان بمحافظة قوبا شمال البلاد.

    وقال مركز قوبا للارصاد الجوية أن سماكة الثلج في قرية خيناليق لمحافظة قوبا تتجاوز عن 50 سم فيما بلغت 42 سم في قرية قيريز بالمحافظة وبلدة خالتان 20 سم وقصبة ألتي أغاج بمحافظة خيزي المجاورة 28 سم وعاصمة المحافظة مدينة قوبا 15 سم وقرية ياساب بمحافظة قوصار شمال قوبا 16 سم.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلج 50 سم مع 20 مئوية تحت الصفر في قرية خيناليق بقوبا
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