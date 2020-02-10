سوكار أبشرون للحفر تؤسس شركة مشتركة مع هاليبورتون

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

وقعت شركة سوكار أبشرون للحفر مع شركة هاليبورتون على مذكر ة تفاهم حول تأسيس مؤسسة مشتركة تنشط في مجال تزويد صناعة النفط الأذربيجانية بالمستلزمات والخدمات.

قالت الشركة إن المؤسسة المشتركة تتخذ مقرا لها في باكو وتنشط برا وبحرا في أذربيجان ومن المخطط بدء نشاط المؤسسة المشتركة في الربع الثاني من 2020م الحالي بعد تنفيذ البنود المتفق عليها من الاتفاقية.