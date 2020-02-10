باكو، 10 فبراير، أذرتاج قال بريدراغ سيكوليج نائب برلمان الجبل الأسود أحد مراقبي الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان في مؤتمر صحفي إن الانتخابات نظمت في أذربيجان بالمستوى العالية وقضينا الأمس يوما جميلا من حيث الإجراءات الانتخابية الديمقراطية ولا اعرف من فاز في الانتخابات الأمس ولكنني أقول إن الشعب الأذربيجاني هو الفائز. وأضاف انه راقب على سير عملية الاقتراع لدى 16 مركزا للتصويت مفيدا انه قد سبق له أن راقب على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : مراقب الانتخابات من الجبل الأسود: لا اعرف من فاز الامس في الانتخابات ولكن الشعب الأذربيجاني هو الفائز

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