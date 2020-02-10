المجلس التركي يؤكد سير عملية الاقتراع وفقا للتشريع

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

أعلنت بعثة المراقبة للمجلس التركي على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان في العاشر من فبراير اليوم.

أفادت أذرتاج أن نائب الأمين العام للمنظمة عمر كوجامان قال في مؤتمر صحفي إن البعثة لم تعثر على أية مخالفة قانونية مشددا على أن عملية الاقتراع جرت في جو يوافق مع التشريع: كانت الظروف مهيأة للمرشحين وكثرت الأحزاب السياسية المشاركة وذلك يصدق على تنظيم انتخابات عادلة ونزيهة وكان الناخبون يدلون بأصواتهم أحرارا دون تأثر خارجي.

وأضاف أن البعثة تضم مراقبين من تركيا وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.

وهنأ كوجامان الشعب الأذربيجاني بمناسبة اختتام الانتخابات بنجاح.