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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٥‎]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم شامل أيريم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية
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