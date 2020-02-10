باكو، 10 فبراير، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم شامل أيريم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية مع الوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية

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