الرئيس إلهام علييف يستقبل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية
AzerTAg.az
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٠٥]
باكو، 10 فبراير، أذرتاج
استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم شامل أيريم رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الأذربيجانية مع الوفد المرافق له.
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