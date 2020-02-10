مندوب التعاون الإسلامي: البيئة الديمقراطية في أذربيجان أثرت على نجاح الانتخابات

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

قال علي اصغر محمدي اننا زرنا 8 مراكز للاقتراع لمراقبة الانتخابات ولم نلاحظ من أية مخالفة قانونية فيها ورغم أن الجو كان باردا جدا فإن الناخبين كانوا مشاركين بنشط في عملية الاقتراع وكانت الانتخابات منظمة نزيهة وديمقراطية.

أفادت أذرتاج عن محمدي عضو بعثة الرقابة للاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي قوله في مؤتمر صحفي عقده في العاشر من فبراير اليوم في باكو إن البيئة الديمقراطية السائدة في أذربيجان أثرت تأثيرا كبيرا على اختتام الانتخابات بنجاح وهنأ الشعب الأذربيجاني بهذه المناسبة.