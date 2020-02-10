النائب المكسيكي: الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

قال نائب البرلمان المكسيكي اغوستين قارسيا روبيو الذي راقب على سير عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان 9 فبراير الأمس إن الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن.

أفادت أذرتاج عن روبيو قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه راقب عن كثب عملية التصويت ولم يعثر على أية مخالفة قانونية مضيفا انه ما لاحظ أي تأثير خارجي على الناخبين.