  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    النائب المكسيكي: الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    قال نائب البرلمان المكسيكي اغوستين قارسيا روبيو الذي راقب على سير عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان 9 فبراير الأمس إن الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن.

    أفادت أذرتاج عن روبيو قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه راقب عن كثب عملية التصويت ولم يعثر على أية مخالفة قانونية مضيفا انه ما لاحظ أي تأثير خارجي على الناخبين.

    AZERTAG.AZ :النائب المكسيكي: الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٠]
    بحث مسائل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
    بعثة مجلس الاتحاد الروسي: ما اختلفت الانتخابات المنظمة خارج باكو من العاصمة
    لم نتلق من شكاية عن مخالفات جسيمة وحتى مخالفات صغيرة
    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]
    أعضاء البرلمان التركي: بعض البلاد تحتذي نموذج أذربيجان
    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٠١]
    بعثة المراقبة الإيطالية حول نتائج المراقبة على عملية الاقتراع في باكو وضواحيها
    النائب المكسيكي: الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن النائب المكسيكي: الانتخابات جرت في جو من الديمقراطية والنزاهة والسرية والأمن