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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل كلاشنيكوف مع الوفد المرافق له

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:١٠]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم رئيس بعثة الرقابة التابعة للجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة رئيس لجنة الدوما للاتحاد الروسي لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل مع أوروبا والعمل مع أبناء الجلدة ليونيد كلاشنيكوف مع الوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل كلاشنيكوف مع الوفد المرافق له
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