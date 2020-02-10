باكو، 10 فبراير، أذرتاج أقيمت الجولة الثامنة من مباريات مهرجان الشطرنج (A masters) و B (U 2000) في مدينة تشابهار الإيرانية. تنافس لاعبو الشطرنج الأذربيجانيون مع الرياضيين الإيرانيين أيضاً. تفيد أذرتاج أنه في الجولة الثامنة، تعادل أذر مرزاييف مع إحسان مجهامي وخسر لاعبنا الآخر هابيل جوادوف اللعبة في مباراة مع شاهين مهندسي وفازت خاتون باقروفا على زهره دهقان في منافساتB . تحتل خاتون باقروفا المركز الثالث ب6 نقاط. بعد 8 جولات يحتل أذر مرزاييف المركز السادس برصيد 5 نقاط وهابيل جوادوف برصيد 2.5 نققط في المركز ال22.

AZERTAG.AZ : لاعب أذربيجاني في الشطرنج في المركز الثالث في المهرجان الدولي في إيران

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