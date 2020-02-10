بعثة المراقبة الإيطالية حول نتائج المراقبة على عملية الاقتراع في باكو وضواحيها

باكو، 10 فبراير، أذرتاج

عقدت بعثة المراقبة الإيطالية على سير عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان 9 فبراير الامس.

قالت نائبة رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بغرفة النواب لدى البرلمان الإيطالي رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الإيطالية الأذربيجانية روسانا بولدي انه كان من الممتع متابعة عملية التصويت في أذربيجان. وأوضحت بولدي اننا زرنا البارحة مراكز الاقتراع في باكو وضواحي العاصمة وفي سومغايت وكنا اهتممنا أساسا بمراعاة قواعد الانتخابات وشعرنا بمراقبة جادة على فحص وثائق القادمين للادلاء بأصواتهم وكان في مراكز الاقتراع أجهزة الاشعة البنفسجية وحبر شفاف وكانت كاميرات المراقبة ناشطة. وكان بين المراقبين أناس منتمين إلى الأحزاب السياسية وكذلك اشخاص مستقلين وكان معظمهم من النساء والشبان.