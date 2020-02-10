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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٠]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم رئيس بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة النائبة الأول لرئيس اللجنة التنفيذية للرابطة فيكتور قومينسكي.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة
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