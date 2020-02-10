باكو، 10 فبراير، أذرتاج استقبل رئيس أذربيجان إلهام علييف في العاشر من فبراير شباط اليوم رئيس بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة النائبة الأول لرئيس اللجنة التنفيذية للرابطة فيكتور قومينسكي.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس بعثة المراقبة لرابطة الدول المستقلة

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده