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    سياسة


    أعضاء البرلمان التركي: بعض البلاد تحتذي نموذج أذربيجان

    ١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٨]

    باكو، 10 فبراير، أذرتاج

    عقدت بعثة المراقبة عن البرلمان التركي مؤتمرا صحفيا في 10 فبراير اليوم حول نتائج المراقبة على سير الانتخابات البرلمانية المبكرة في أذربيجان.

    أفادت أذرتاج أن أعضاء البعثة هنأوا الشعب الأذربيجاني بمناسبة الانتخابات الناجحة معبرين عن ثقته في انجاز البرلمان الجديد انتصارات كبيرة في أذربيجان التي تعتبر نجم القوقاز. وأشاروا إلى أن الناخبين أدلوا بأصواتهم في عملية الاقتراع دون تأثر خارجي.

    وقالوا إن كون عدد المرشحين كثيرا ومشاركة حوالي 20 حزبا في الانتخابات مما يشير إلى أن الانتخابات جرت في جو من التنافس والموضوعية لافتين إلى أن دعوة أذربيجان عددا كبيرا من المراقبين الدوليين تدل أصلا على أن البلد بلد مفتوح وأن كل شيء شفاف ونزيه.

    واستلفتوا إلى أن بعض البلاد يجب عليها أن تحتذي نموذج أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :أعضاء البرلمان التركي: بعض البلاد تحتذي نموذج أذربيجان
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